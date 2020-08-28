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بـ5 محاذير.. دير السريان بوادي النطرون يعلن موعد فتح أبوابه لاستقبال الزائرين

08:16 م الجمعة 28 أغسطس 2020
بـ5 محاذير.. دير السريان بوادي النطرون يعلن موعد فتح أبوابه لاستقبال الزائرين

دير السريان

(مصراوي):


أعلن دير السيدة العذراء مريم "السريان"، أحد أديرة وادي النطرون في صحراء البحيرة استقبال الزائرين من الأقباط، بدء من أول سبتمبر المقبل، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية، التي أقرتها الدولة في خطتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووضع الدير برئاسة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس الدير، 5 محاذير لاستقبال الزائرين وهي (استقبال رواد الدير من مستقلي السيارات الملاكي والميكروباص فقط، واستئناف خلوات الآباء الكهنة بموجب حجز مسبق على رقم مخصص على واتس آب بدء من أول سبتمبر المقبل، وعدم استقبال الشباب للخلوة الروحية والاقتصار على الأباء الكهنة).

وشدد الدير على ضرورة التزام الشعب القبطي بكافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء القناع الطبي والتباعد الاجتماعي ومسافة الأمان، والامتناع عن المجئ إلى الدير لمن يعانون من ارتفاع ولو طفيف في درجة الحرارة أو السعال أو التهابات الحلق، أو أي أعراض تنفسية حفاظًا على الجميع.

دير السريان وادي النطرون صحراء البحيرة

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