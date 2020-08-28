زيادة سعر رغيف الخبز وغرامات المترو.. الحكومة ترد على 13 شائعة



كتب- أسامة علي:



أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدم صحة عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها ما تردد عن رفع أسعار الخبز، وزيادة غرامة ركوب المترو بدون تذكرة، إصابة محصول الطماطم بمرض مسرطن.



ويستعرض "مصراوي" رد مجلس الوزراء على عدد من الشائعات هذا الأسبوع على النحو التالي:

الحكومة تحسم الجدل حول رفع سعر الخبز على بطاقات التموين 30 قرشا

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن رفع سعر رغيف الخبز المدعم 30 قرشا.



وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم استمرار صرف رغيف الخبز المدعم على بطاقات التموين للمواطنين بسعر 5 قروش فق دون زيادة.



وأضافت الوزارة، أن الدولة تتحمل فارق التكلفة الإنتاجية والتي تصل لـ50 قرشا للرغيف الواحد مع شن حملات رقابية دورية على جميع المخابز لضمان مطابقة الخبز المدعم لمعايير الجودة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الحكومة تنفي وجود عجز في أسطوانات الأكسجين بالمستشفيات

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود عجز في أسطوانات الأكسجين بمستشفيات الصدر بمختلف محافظات الجمهورية.



وشددت وزارة الصحة والسكان، على توافر جميع المستلزمات الطبية بما فيها أسطوانات الأكسجين بشكل طبيعي بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية.



وأشارت الوزارة، إلى توافر مخزون استراتيجي كاف منها، والمتابعة المستمرة لموقف توافرها بجميع المستشفيات وتوفير كميات إضافية منها قبل نفاذ الكمية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"الصحة" ترد على أنباء انتقال عدوى الفيروسات أثناء التبرع بالدم في المستشفيات الحكومية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن انتقال عدوى الفيروسات أثناء عملية التبرع بالدم بالمستشفيات الحكومية.



وقالت وزارة الصحة، إن جميع الأدوات التي يتم استخدامها أثناء عملية التبرع بالدم فردية الاستخدام لكل متبرع ويتم التخلص منها بالطرق الآمنة.



وأكدت الوزارة، تعقيم جميع مراكز التبرع بالدم وأفرعها بشكل مستمر قبل البدء وعقب انتهاء العمل بها مع توفير وسائل الأمان والحماية الضخصية لجميع العاملين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الحكومة تنفي إغلاق المستشفيات الجامعية المخصصة لعزل مصابي كورونا

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إغلاق جميع المستشفيات الجامعية المخصصة لعزل حالات كورونا.



وأكد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، استمرار المستشفيات الجامعية المخصصة لحالات عزل كورونا في تقديم جميع الخدمات الطبية لمصابي فيروس كوروا المستحد.



وأوضح المجلس، جاهزية تلك المستشفيات لمواجهة أي تطورات قد تحدث خلال الفترة المقبلة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الحكومة تكشف حقيقة زيادة غرامة ركوب المترو بدون تذكرة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن رفع قيمة غرامة ركوب مترو الأنفاق بدون تذكرة.



وقالت الوزارة، إن قيمة جميع الغرامات المقررة على المخالفات كما هي دون تغيير.



وأكدت وزارة النقل، ان اقتصار قيمة غرامة المخالفة دون تذكرة أو استخدام التذكرة لأكثر من عدد المحطات المخصصة لها على الـ50 جنيها.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الحكومة تكشف حقيقة إلزام الطلاب بإعادة سداد رسوم الجامعات الأهلية عبر الحسابات البنكية الجديدة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إلزام الطلاب بإعادة سداد رسوم التقديم للجامعات الأهلية عبر الحسابات البنكية الجديدة.



وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سيتم الاعتداد بمستحقات الطلاب الذين سبق لهم سداد رسوم التقدم لاختبارات القبول بكليات الجامعات الأهلية الجديدة عبر الحساب البنكي القديم الذي تم وقف العمل به.



وأوضحت الوزارة، فتح حساب بنكي خاص بالجامعات الأهلية الجديدة وذلك لكل جامعة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الحكومة تنفي استبعاد جامعة الملك سلمان الدولية من التنسيق

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استبعاد جامعة الملك سلمان الدولية من تنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد نتيجة عدم الانتهاء من عمليات الإنشاء.



وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم بالفعل إدراج جامعة الملك سلمان الدولية ضمن تنسيق الجامعات للعام الجديد لتستقبل أولى دفعاتها خلال العام الدراسي الجديد 2020-2021.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الحكومة تكشف حقيقة إخلاء منطقة المطار في إمبابة دون توفير سكن بديل للأهالي

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إخلاء منطقة المطار في إمبابة من السكان دون توفير سكن بديل لهم.



وأكدت محافظة الجيزة، أنه تم توفير مساكن بديلة حضارية لقاطني تلك المنطقة على الفور، والبالغ عددهم 232 أسرة باعتبارها مناطق آيلة للسقوط ولا جدوى من ترميمها.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ظاهرة اللحم الأبيض".. الحكومة تكشف سبب ظهور التجويف الأبيض بالطماطم

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إصابة محصول الطماطم بمرض مسرطن.



وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الطماطم المتداولة بالأسواق سليمة وأمنة تماما، موضحة أن ظهور التجويف الأبيض بها يرجع إلى ظاهرة فسيولوجية تسمى "اللحم الأبيض للطماطم".



وأوضحت الوزارة، أن هذه الظاهرة تحدث في نهاية فصل الصيف ولا يوجد أي ضرر منها على المحصول.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الحكومة تحسم الجدل حول زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن رفع قيمة تذاكر دخول حديقة الحيوان تزامنا مع إعادة فتحها للمواطنين.



وأكدت وزارة الزراعة، أن تذكرة الدخول لحديقة الحيوان كما هي دون أي تغيير بقيمة 5 جنيهات فقط.



وأوضحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الحكومة ترد على أنباء زيادة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية في سيناء والبحر الأحمر

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مضاعفة قيمة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية بالمنطقة المركزية ومحميات سيناء والبحر الأحمر.



وأكدت وزارة البيئة، عدم زيادة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية بالمنطقة المركزية ومحميات سيناء والبحر الأحمر، موضحة أن الوزارة لم تقم بتغيير قيمة رسوم التخييم بالمحميات منذ سنوات، والقيم المعمول بها صادر بها قرار من السلطة المختصة منذ عام ٢٠١٧ وهي ٥٠ جنيها للفرد المصري فقط لا غير.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الحكومة تنفي إقامة مشروعات سياحية بمحمية نبق تضر بالشعاب المرجانية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إقامة مشروعات سياحية بمحمية نبق في جنوب سيناء تضر بالشعاب المرجانية.



وأكدت وزارة البيئة، أن الدولة حريصة على الحفاظ على الشعاب المرجانية النادرة وحمايتها من التدمير أو التلوث حفاظا على التوزان البيئي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الحكومة تحسم الجدل حول السماح بعقد المؤتمرات الرسمية دون قيود احترازية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إصدار قرار بالسماح بعقد المؤتمرات والاجتماعات الرسمية دون قيود أو إجراءات احترازية.



وأكد مجلس الوزراء، استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء المتعلق بإمكانية عقد المؤتمرات والاجتماعات الرسمية بحضور 50 شخصا فقط كحد أقصى وبطاقة استيعابية 100 شخص للقاعة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



