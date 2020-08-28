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الحكومة تحسم الجدل حول السماح بعقد المؤتمرات الرسمية دون قيود احترازية

11:23 ص الجمعة 28 أغسطس 2020
الحكومة تحسم الجدل حول السماح بعقد المؤتمرات الرسمية دون قيود احترازية

أرشيفية

كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إصدار قرار بالسماح بعقد المؤتمرات والاجتماعات الرسمية دون قيود أو إجراءات احترازية.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع رئاسة مجلس الوزراء والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لها.

وشدد مجلس الوزراء، على استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء المتعلق بإمكانية عقد المؤتمرات والاجتماعات الرسمية بحضور 50 شخصا فقط كحد أقصى وبطاقة استيعابية 100 شخص للقاعة.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفي حالة صدور أي قرارات جديدة متعلقة بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

القيود الاحترازية فيروس كورونا المؤتمرات

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