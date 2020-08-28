الحكومة تنفي إقامة مشروعات سياحية بمحمية نبق تضر بالشعاب المرجانية

كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إقامة مشروعات سياحية بمحمية نبق في جنوب سيناء تضر بالشعاب المرجانية.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة البيئة والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لها.

وشددت الوزارة، على أن الدولة حريصة على الحفاظ على الشعاب المرجانية النادرة وحمايتها من التدمير أو التلوث حفاظا على التوزان البيئي.

وأوضحت الوزارة، أن ما يتم تنفيذه حاليا هي أعمال تطوير تشمل رفع كفاءة الخدمات للمقاصد السياحية بالمحمية والتي تبعد تماما عن نطاق محيط مياه البحر.

وتهيب وزارة البيئة بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره من معلومات واستعدادها الكامل بالرد على جميع المعنيين في جميع الحالات.

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