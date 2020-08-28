الحكومة تكشف حقيقة إلزام الطلاب بإعادة سداد رسوم الجامعات الأهلية عبر الحسابات البنكية الجديدة

كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إلزام الطلاب بإعادة سداد رسوم التقديم للجامعات الأهلية عبر الحسابات البنكية الجديدة.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لها.

وشددت التعليم العالي، على أنه سيتم الاعتداد بمستحقات الطلاب الذين سبق لهم سداد رسوم التقدم لاختبارات القبول بكليات الجامعات الأهلية الجديدة عبر الحساب البنكي القديم الذي تم وقف العمل به.

وقالت الوزارة، إنه تم فتح حساب بنكي خاص بالجامعات الأهلية الجديدة وذلك لكل جامعة بهدف التيسير في إجراءات سداد الرسوم لمن لم يسبق لهم السداد من الطلاب.