أكثر الكلمات إنتشاراً

انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

الحكومة تكشف حقيقة إلزام الطلاب بإعادة سداد رسوم الجامعات الأهلية عبر الحسابات البنكية الجديدة

10:49 ص الجمعة 28 أغسطس 2020
الحكومة تكشف حقيقة إلزام الطلاب بإعادة سداد رسوم الجامعات الأهلية عبر الحسابات البنكية الجديدة

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إلزام الطلاب بإعادة سداد رسوم التقديم للجامعات الأهلية عبر الحسابات البنكية الجديدة.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لها.

وشددت التعليم العالي، على أنه سيتم الاعتداد بمستحقات الطلاب الذين سبق لهم سداد رسوم التقدم لاختبارات القبول بكليات الجامعات الأهلية الجديدة عبر الحساب البنكي القديم الذي تم وقف العمل به.

وقالت الوزارة، إنه تم فتح حساب بنكي خاص بالجامعات الأهلية الجديدة وذلك لكل جامعة بهدف التيسير في إجراءات سداد الرسوم لمن لم يسبق لهم السداد من الطلاب.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الجامعات الأهلية الحسابات البنكية

الخبر التالى:

الحكومة تنفي استبعاد جامعة الملك سلمان الدولية من التنسيق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97619

    عدد المصابين

  • 67717

    عدد المتعافين

  • 5298

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24007276

    عدد المصابين

  • 16488622

    عدد المتعافين

  • 821594

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بداية من اليوم.. 5 شروط يجب الالتزام بها لأداء صلاة الجمعة في المساجد