الحكومة تكشف حقيقة زيادة غرامة ركوب المترو بدون تذكرة

كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن رفع قيمة غرامة ركوب مترو الأنفاق بدون تذكرة.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة النقل والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لها.

وقالت الوزارة، إن قيمة جميع الغرامات المقررة على المخالفات كما هي دون تغيير.

وأشارت النقل، إلى اقتصار قيمة غرامة المخالفة دون تذكرة أو استخدام التذكرة لأكثر من عدد المحطات المخصصة لها على الـ50 جنيها.

وأوضحت وزارة النقل، أن ذلك يأتي بهدف ضبط عملية الدخول والخروج من المحطات حفاظا على ذلك المرفق الحيوي.