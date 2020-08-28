الحكومة تنفي إغلاق المستشفيات الجامعية المخصصة لعزل مصابي كورونا



كتب- محمد نصار:



أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إغلاق جميع المستشفيات الجامعية المخصصة لعزل حالات كورونا.



وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والذى نفى تلك الأنباء مؤكدا أنه لا صحة لها.



وشدد المجلس، على استمرار المستشفيات الجامعية المخصصة لحالات عزل كورونا في تقديم جميع الخدمات الطبية لمصابي فيروس كوروا المستحد.



وأوضح المجلس، جاهزية تلك المستشفيات لمواجهة أي تطورات قد تحدث خلال الفترة المقبلة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.