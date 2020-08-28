"الصحة" ترد على أنباء انتقال عدوى الفيروسات أثناء التبرع بالدم في المستشفيات الحكومية

كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن انتقال عدوى الفيروسات أثناء عملية التبرع بالدم بالمستشفيات الحكومية.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة الصحة والسكان والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لها.

وشددت وزارة الصحة، على أن جميع الأدوات التي يتم استخدامها أثناء عملية التبرع بالدم فردية الاستخدام لكل متبرع ويتم التخلص منها بالطرق الآمنة.

وأكدت الوزارة، تعقيم جميع مراكز التبرع بالدم وأفرعها بشكل مستمر قبل البدء وعقب انتهاء العمل بها مع توفير وسائل الأمان والحماية الضخصية لجميع العاملين.