أكثر الكلمات إنتشاراً

انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

"الصحة" ترد على أنباء انتقال عدوى الفيروسات أثناء التبرع بالدم في المستشفيات الحكومية

10:41 ص الجمعة 28 أغسطس 2020
"الصحة" ترد على أنباء انتقال عدوى الفيروسات أثناء التبرع بالدم في المستشفيات الحكومية

الدكتورة هالة زايد

كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن انتقال عدوى الفيروسات أثناء عملية التبرع بالدم بالمستشفيات الحكومية.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة الصحة والسكان والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لها.

وشددت وزارة الصحة، على أن جميع الأدوات التي يتم استخدامها أثناء عملية التبرع بالدم فردية الاستخدام لكل متبرع ويتم التخلص منها بالطرق الآمنة.

وأكدت الوزارة، تعقيم جميع مراكز التبرع بالدم وأفرعها بشكل مستمر قبل البدء وعقب انتهاء العمل بها مع توفير وسائل الأمان والحماية الضخصية لجميع العاملين.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المستشفيات الحكومية مواقع التواصل الاجتماعي التبرع بالدم

الخبر التالى:

الحكومة تنفي إغلاق المستشفيات الجامعية المخصصة لعزل مصابي كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97619

    عدد المصابين

  • 67717

    عدد المتعافين

  • 5298

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24007276

    عدد المصابين

  • 16488622

    عدد المتعافين

  • 821594

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بداية من اليوم.. 5 شروط يجب الالتزام بها لأداء صلاة الجمعة في المساجد