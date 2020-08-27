غدا.. مصر للطيران تشهد أعلى معدل تشغيل منذ استئناف الحركة



كتب- محمد عبيد:



تشهد شركة مصر للطيران، غدا الجمعة، أعلى معدل تشغيل يومي منذ استئناف حركة الطيران الدولي في أول يوليو الماضي، وتسير الشركة غدًا 48 رحلة جوية ما بين رحلات مجدولة واستثنائية لنقل أكثر من 4500 راكب.



وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلى (امستردام، أثينا، بودابيست، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، لندن، ميونخ، ميلانو، فيينا، اسطنبول، لارناكا، جوبا، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، بيروت، أربيل، البحرين، نيويورك)، ورحلتين جويتين إلى كل من (دبي، أبوظبي، بغداد)، و9 رحلات استثنائية بمعدل 4 رحلات جوية إلى جدة، ورحلة واحدة إلى كل من (أبها، الرياض، دوالا، الدمام، المدينة المنورة)، بالإضافة إلى 9 رحلات داخلية بمعدل 5 رحلات إلى شرم الشيخ، ورحلتين إلى الغردقة، ورحلة داخلية إلى كل من الأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوي، وتنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4500 راكب.



من جانبها اتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.