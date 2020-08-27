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برلماني: نسير على الطريق الصحيح نحو التحول الرقمي

03:55 م الخميس 27 أغسطس 2020
برلماني: نسير على الطريق الصحيح نحو التحول الرقمي

النائب جون طلعت

كتب- مصراوي:

أشاد جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بما أعلنه وزير الاتصالات بشأن تقديم خدمات التوثيق المميكنة للمواطنين من خلال ٣٦١ مكتبا حتى نهاية سبتمبر المقبل، في إطار بناء مصر الرقمية.

وثمن النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إعلان ملامح مشروع مصر الرقمية والتي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أسرع وأكثر دقة وكفاءة.

وأشار النائب، إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التحول الرقمي الذي بدأته مصر مؤخرا بهدف رفع كفاءة العمل في كافة قطاعات الدولة.

وتابع: "نحمد الله أننا على الطريق الصحيح وسنحقق نجاحًا باهرًا خلال الفترة المقبلة"، لافتًا إلى أن البرلمان قام بدوره على أكمل وجه من خلال صياغة عدد من التشريعات الهامة لخدمة توجهات الدولة في هذا الشأن.

جون طلعت مجلس النواب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التحول الرقمي

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