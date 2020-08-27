وزير التنمية المحلية يلتقي سفير بيلاروسيا بالقاهرة لبحث التعاون بين البلدين

كتب- محمد نصار:

التقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجي تيرتنتييف، بمقر الوزارة، في إطار بحث آفاق التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات بالمحافظات المصرية.

وفي بداية اللقاء أشاد شعراوي، بمستوى العلاقات المصرية البيلاروسية والتي شهدت طفرة كبيرة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، خاصة في ظل الزيارات الرئاسية المتبادلة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة البيلاروسية مينسك أو لزيارات الرئيس ألكسندر لوكاشينكو للقاهرة، والتي أسفرت عن التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

وعرض وزير التنمية المحلية، ملامح الدور المحوري والرئيسي للوزارة فيما يخص التنسيق الكامل بين كافة الوزارات بالحكومة والمحافظات فيما يخص عدد كبير من الملفات والقطاعات، بما يعود بالنفع على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء محمود شعراوي، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع بيلاروسيا والاستفادة من بعض الخبرات الموجودة لديها في مجال المعدات والآلات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة، وتكنولوجيا المعلومات وتحديث بعض الصناعات والتدريب.

وأشار شعراوي، إلى وجود تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والجانب البيلاروسي في توريد بعض المعدات الخاصة بنقل المخلفات إلى بعض المحافظات، من بينها الغربية في إطار منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، موضحًا أنه سيتم زيادة هذا التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وشدد وزير التنمية المحلية، على اهتمامه بتأهيل وتدريب كافة العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات والديوان العام للوزارة ورفع قدراتهم بصفة مستمرة، والاستفادة من برامج التدريب والمنح التدريبية بكافة الشركاء والدول الصديقة لمصر، ومن بينها الصين والهند، لافتاً إلى اهتمام الوزارة أيضاً بتحويل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة إلى أكاديمية لتدريب الكوادر المحلية بمختلف المحافظات.

ومن جانبه أكد السفير سيرجي تيرتنتييف، أن علاقات الصداقة المتميزة بين رئيسي البلدين هي القاعدة الأساسية؛ لتنمية العلاقات الثنائية وتطورها بصورة مستمرة خلال الفترة القادمة في مختلف القطاعات.

وأضاف: هناك تعاون بين العاصمة البيلاوسية ومحافظة جنوب سيناء في ظل الزيادة المستمرة لأعداد السائحين القادمين من بلاده إلى المنتجعات السياحية المصرية.

وأوضح سفير بيلاوسيا، أن هناك توجيهات من الرئيس البيلاروسي بالمساهمة في تطوير وتحديث الصناعة المصرية في بعض المجالات والاستفادة من الخبرات البيلاروسية خاصة في الصناعات الثقيلة بالمحافظات المصرية، مشيرًا إلى وجود تعاون مع وزارتي الإنتاج الحربي والتجارة والصناعة خلال الفترة الماضية.

وأكد السفير سيرجي تيرتنتييف، أن بلاده لديها تقدمًا كبيرًا في بعض المجالات المهمة للمحافظات، خاصة في مجال إنتاج المعدات الزراعية والصناعات الثقيلة، لافتاً إلى رغبة بلاده في تأسيس مشاريع جديدة لتنمية الصناعة المصرية.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بدعم المصانع المتوقفة والمتعثرة، واستعادة نشاطها مرة أخرى بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم من البنوك الوطنية والاستفادة من مبادرات البنك المركزي.

وأكد شعراوي، أن قضية تطوير وتحديث الصناعة المصرية تمثل أولوية أولى للحكومة خلال الفترة الحالية في ظل تركيز واهتمام كبير بهذا الملف من الرئيس السيسي.

وأضاف الوزير: هناك تعاون بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية؛ لإقامة بعض المجمعات الصناعية الصغيرة في عدد من المحافظات والعمل على تطوير المجمعات الحرفية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وخاصة الصناعات كثيفة العمالة بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الكبرى، وتوفير بعض مستلزمات الإنتاج المغذية لبعض الصناعات الكبرى، مشيرًا إلى أنه يمكن الاستفادة من خبرات بيلاوسيا في هذا الملف المهم على أرض المحافظات لخلق فرص عمل لأبناء القرى.

وشهد اللقاء أيضاً بحث إمكانيات التعاون بين الجانبين في مجال التدريب والتواصل والتعاون بين الجامعات الإقليمية في مصر وبيلاروسيا؛ بهدف تطوير الإمكانيات البشرية على المستوي الإقليمي، وتبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين والاستفادة من المنتجات التي تخدم أهداف التنمية في مصر، وعلى رأسها سيارات نقل المخلفات الصلبة والكسارات الخاصة بمخلفات البناء.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، اهتمامه بالتدريب ونقل الخبرات للكوادر المحلية وتنظيم دورات للخبراء من بيلاروسيا في القاهرة في بعض المجالات خاصة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، منوها إلى رغبة الوزارة في تعزيز قدرات العاملين بالمراكز الحرفية بالمحافظات وعددها 78 مركزًا، وتحديث المعدات الموجودة بها؛ لتوفير فرص عمل.

وأعرب الوزير عن تقديره لزيادة معدلات السياحة البيلاروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية خلال الفترة الأخيرة خاصة في ظل الإجراءات والاستعدادات الجيدة التي اتخذتها الدولة في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واختتم السفير البيلاورسي حديثه قائلا: "أؤكد لكم أننا مهتمون جداً بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المصرية؛ لتنمية العلاقات بيننا في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة.​