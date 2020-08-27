للعداد مسبق الدفع.. ماذا تفعل حال فقدان كارت الشحن؟

كتب- محمد صلاح:



يتعرض بعض المواطنين لمواقف مفاجئة تتطلب منهم أن يكونوا على دراية وإلمام بالخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها لضمان استمرار وانتظام عمل العدادات مسبقة الدفع خشية فصل التيار لعدم وجود رصيد كافي تتمكن من خلاله محاسبة استهلاك المواطن من الطاقة الكهربائية بطريقة صحيحة.



وتأتي أبرز التساؤلات والاستفسارات التي يبحث عن إجابتها العديد من المواطنين حول الخطوات المتبعة عند فقد أو ضياع أو تلف الكارت الخاص بشحن رصيد العداد مسبق الدفع خاصة أنه لا تتم عملية شحن العداد بدون الكارت التابع له والمدون عليه برقم خاص.



ويستعرض مصراوي خطوات التصرف في حالة فقدان كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع على النحو التالي:

- التوجه إلى قسم الشرطة لعمل محضر فقدان كارت شحن العداد مسبق الدفع وبنفس تاريخ الفقد.

- التوجه بعد ذلك إلى الإدارة الهندسية للفرع التابع له مالك العداد ومعه إيصال برقم محضر الفقد لتقديمه إلى الإدارة الهندسية لشركة الكهرباء ومعه ما يثبت علاقته بالعين المركب بها العداد (عقد ملكية أو عقد إيجار موثق).

- سداد مقابل بدل فاقد لكارت الشحن بالقيمة المقررة.

- سيتم استلام الكارت الجديد في نفس اليوم إذا كان يوجد به رصيد بنفس القيمة التي كانت في الكارت المفقود.

- إذا كان لا يوجد بالكارت المفقود رصيد ففي هذه الحالة يحتاج الكارت إلى تفعيل الرصيد على الشبكة ويسلم العميل الكارت الجديد بعد 24 ساعة.