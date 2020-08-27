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وزيرة الثقافة تشهد عرضي "اترك أنفي من فضلك" و"سينما مصر".. صور

02:30 ص الخميس 27 أغسطس 2020
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شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، العرضين المسرحيين "اترك أنفي من فضلك"، و"سينما مصر"، بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

وعبرت عبد الدايم عن سعادتها بالإقبال الجماهيري على الفعاليات المتنوعة لوزارة الثقافة طبقاً لنسبة الحضور الآمنة التي تمثل 25% من السعة الاستيعابية للمنشآت والمواقع التابعة.

وأكدت عبدالدايم، حرصها على الاستمرار في إعلاء رايات التنوير باعتبارها أحد مصادر تطوير وتنمية المجتمع، وحثت جموع الشعب المصري على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية تفاديا لحدوث موجة ثانية من فيروس كورونا.

يذكر أن عرض "اترك أنفي من فضلك"، من إخراج إسلام إمام ويمزج بين القصة الشهيرة أليس في بلاد العجائب ورواية أنوف متصارعة في قالب كوميدي عائلي ويناقش قضية التنمر كما يركز على فكرة دعم القيم الإيجابية في المجتمع مبرزة قيمة الصداقة وحب الخير وقبول الآخر.

أما عرض سينما مصر رؤية وإخراج خالد جلال يضم ٣٩ مشهدا من ذاكرة وتاريخ السينما المصرية تهدف إلى تنشيط الذاكرة الجمعية بأعمال كبار المبدعين أداها 45 فنانا من شباب الدفعة الثانية بقسم التمثيل بأستوديو مواهب مركز الإبداع.

وزيرة الثقافة عرض اترك أنفي من فضلك سينما مصر إيناس عبدالدايم

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