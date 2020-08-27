الجيزة: إزالة الأكشاك المخالفة ببولاق الدكرور (صور)

مستقبل واعد.. وزراء ورؤسات هيئات يتحدثون عن البرنامج الرئاسي لتأهيل

كتب- يوسف عفيفي:

شن حي بولاق الدكرور، حملة إزالة للأكشاك المخالفة بشارع التحرير بصفط اللبن والتي تعيق حركة المارة وتتسبب في إشغال الطريق العام.

وأوضحت المحافظة في بيان اليوم، أن ذلك جاء بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ أعمال نظافة وتجريد وبناء رصيف الجزيرة الوسطى وزراعتها وتشجيرها أمام الإصلاحية خلف قسم شرطه بولاق الدكرور بأبوقتاده.