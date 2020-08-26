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الصحة: تكليف "مها حسنين" رئيسًا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة

10:31 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
الصحة: تكليف "مها حسنين" رئيسًا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تكليف الدكتورة مها محمد حسنين، مدير عام مركز أورام دار السلام، بالعمل رئيسا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

جاء ذلك بحسب القرار الوزاري رقم 563 لسنة 2020، والذي نص على تكليف "مها حسنين" لمدة 3 أشهر.

يأتي القرار خلفًا للدكتور سامح العشماوي رئيسا الأمانة السابق.

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هالة زايد وزيرة الصحة مها حسنين المراكز الطبية المتخصصة

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