الصحة: تكليف "مها حسنين" رئيسًا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة
كتب - أحمد جمعة:
قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تكليف الدكتورة مها محمد حسنين، مدير عام مركز أورام دار السلام، بالعمل رئيسا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.
جاء ذلك بحسب القرار الوزاري رقم 563 لسنة 2020، والذي نص على تكليف "مها حسنين" لمدة 3 أشهر.
يأتي القرار خلفًا للدكتور سامح العشماوي رئيسا الأمانة السابق.
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