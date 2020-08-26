44697 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني) في مادتي الفيزياء والتاريخ

كتب- مصراوي:

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، اليوم الأربعاء، في رابع أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2019/2020، امتحان مادة "الفيزياء" لشعبتي "الرياضيات والعلوم" بإجمالي (43414) طالبًا/ طالبة، كما أدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ بإجمالي (1283).

وأدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفون) امتحان الدور الثاني في اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) بإجمالي عدد (1)، وأدى طلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا امتحان الدور الثاني في كل من مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لطلبة شعبة العلوم، وامتحان مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لطلاب شعبة الرياضيات.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أجواء الامتحان خلال اليوم الرابع للدور الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد (5) حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، بمحافظات (القاهرة "إدارة التبين"، "إدارة شرق مدينة نصر"، محافظة الدقهلية "إدارة ديوان المديرية"، محافظة الشرقية "إدارة الحسينية التعليمية"، ومحافظة المنيا "إدارة مغاغة")، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

جدير بالذكر أن غدًا الخميس الموافق 27/8/2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة بجميع شعبها الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولي، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفون) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولي (ورقة ثانية)، وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) في الفترة الأولى، ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) في الفترة الثانية.