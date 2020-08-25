مصادر لمصراوي: لميس الحديدي تغادر العربية الحدث بعد عام على "القاهرة الآن"

مصراوي

كشفت مصادر مسؤولة ببرنامج القاهرة الآن، الذي كانت تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة العربية الحدث، عن توقف البرنامج بشكل نهائي ومغادرة لميس الحديدي لقناة العربية الحدث بعد انتهاء تعاقدها مع القناة.

وقالت المصادر - التي رفضت ذكر اسمها- لمصراوي، إن تعاقد "الحديدي" انتهى بالفعل بعد عام تقريبا على انضمامها للقناة وتقديمها لبرنامج القاهرة الآن.

وكانت قد أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، عن توقف برنامجها التلفزيوني، "القاهرة الآن"، على فضائية "العربية الحدث"، لمدة شهر، في فترة ما بعد عيد الأضحى المبارك، كعطلة صيفية.

يشار إلى أن برنامج "القاهرة الآن" انطلق بثه على فضائية "العربية الحدث" في شهر أكتوبر 2019، بعد أن ظلت مقدمته لميس الحديدي غائبة عن الشاشة لفترة طويلة منذ تقديمها لبرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سي بي سي" المصرية.

وعملت لميس الحديدي بقناة cbc لمدة ٧ سنوات قبل انتقالها للعمل بقناة الحدث الآن.