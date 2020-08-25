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نقيب المحامين يعلن مواعيد الجمعيات العمومية لتقرير الدمج من عدمه

09:00 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
نقيب المحامين يعلن مواعيد الجمعيات العمومية لتقرير الدمج من عدمه

نقيب المحامين رجائي عطية

مصراوي

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، 3 قرارات بشأن دعوة الجمعية العمومية لكل من نقابتي شمال وجنوب الشرقية، ونقابتي شرق وغرب الإسكندرية، ونقابتي شمال وجنوب أسيوط.

ونص القرار الأول، على أن الجمعية العمومية لنقابتي شرق وغرب الإسكندرية، تنظر في الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتي شرق الإسكندرية وغرب الإسكندرية الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 7/9/2020، على أن يجرى التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

ونص القرار الثاني، على أن الجمعية العمومية لنقابتي شمال وجنوب الشرقية، تنظر في الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 10/9/2020، على أن يجرى التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

ونص القرار الثالث، على أن الجمعية العمومية لنقابتي شمال وجنوب أسيوط، تنظر في الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتي شمال أسيوط وجنوب أسيوط الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 10/9/2020، على أن يجرى التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

رجائي عطية نقابة المحامين الجمعيات العمومية

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