الزراعة: "الأورمان" و"الأسماك" تفتحان أبوابهما للجمهور مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين، فتح أبواب حديقتي الأورمان النباتية بالجيزة، والأسماك بالزمالك، من جديد لكافة الزائرين، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بإعادة فتح الحدائق التابعة لوزارة الزراعة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وفي ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.



وأشار البيان إلى أن الحديقتين فتحتا أبواهما منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لاستقبال المواطنين، مع التشديد على تنفيذ التوصيات التي أقرتها وزارة الصحة.

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