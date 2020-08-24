مجلس النواب يوافق على مجموع مواد قانون تنظيم الجامعات

(مصراوي):



وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على: "يُضاف إلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 مادة جديدة برقم (197 مكررًا)، نصها الآتي: "يجوز في حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية".

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يٌنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.