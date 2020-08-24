غير مبرر.. طلب إحاطة بشأن تسريح عمال الفنادق والعاملين بالسياحة

تقدم النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الإثنين، بطلب إحاطة لوزارة السياحة والآثار ووزارة القوى العاملة، بشأن تسريح عمال الفنادق ومعاناة العاملين بالسياحة، وذلك على الرغم من تحذير وزارة السياحة بسحب تراخيص أي فندق يقوم بتسريح العمالة لديه أو فصلهم تعسفيًّا، إلا أن هناك فنادق خالفت هذه التعليمات وقامت بتسريح العاملين.

وأضاف طلعت أن القطاع بدأ يتعافى نوعًا ما بفضل الجهود الحكومية المبذولة، إلا أن العاملين بالقطاع السياحي لا يزالون من أكثر المتضررين جراء انتشار فيروس كورونا؛ حيث لحق بالفنادق التي يعملون بها ضرر كبير؛ بسبب وقف الطيران لأوقات طويلة، مما دفع هذه الفنادق إلى تسريح عدد كبير منهم وفقدانهم مصدر دخلهم وتدهور حالتهم المعيشية، أو تأخر دفع رواتبهم لشهور، مما جعلهم يطلقون صرخات استغاثة كل فترة من أجل إنقاذهم من التسريح والفصل التعسفي الذي يمارس عليهم.

واختتم طلعت بالتأكيد أنه على الرغم من التداعيات السلبية التي أصابت القطاع السياحي والضرر الذي لحق بالفنادق؛ فإنه وفقًا لتوجيهات الدولة لا يجوز تسريح العمالة بهذه المنشآت التي يعملون بها؛ لضمان توفير حياة كريمة لأسرهم، في ظل تضررهم جراء تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدًا ضرورة أن نضع في الاعتبار ما نحققه من أرقام إيجابية أمام كل هذه التحديات.