"مصر للطيران" تسيِّر 30 رحلة دولية تقل 2500 راكب.. غدًا

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، اليوم الإثنين، إن الشركة تسيِّر غدًا رحلاتها إلى 30 وجهة دولية، تنقل على متنها ما يقرب من 2500 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (أثينا، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، فيينا، إسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الخرطوم، بيروت، البحرين، أربيل، واشنطن)، ورحلتين جويتين إلى (دبي، أبوظبي) ، و٤ رحلات استثنائية إلى كل من (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام)، بالإضافة إلى 3 رحلات داخلية إلى (شرم الشيخ)، ورحلتين داخلتين إلى (الغردقة)، ورحلة واحدة إلى كل من (أسوان والأقصر)، ورحلات شحن جوي.. تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٢٥٠٠ راكب.

ومن جانبها، اتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا؛ حيث تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.