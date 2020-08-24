الأوقاف تبدأ حملة نظافة وتعقيم موسعة لجميع مساجد الجمهورية

كتب - محمود مصطفى:

بدأت وزارة الأوقاف، صباح الاثنين، حملة نظافة وتعقيم موسعة لجميع المساجد على مستوى الجمهورية، استعدادا لعودة صلاة الجمعة، طبقا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة.

وشددت وزارة الأوقاف، على وضع واستكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد.

وأكدت وزارة الأوقاف، على وضع علامات التباعد بساحة المسجد، إن كان له ساحة داخل سور المسجد، مشددة على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة، سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

كانت لجنة مكافحة كورونا بمجلس الوزراء، قررت عودة صلاة الجمعة بدءا من الـ 28 أغسطس، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها في صلاة الجماعة.

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