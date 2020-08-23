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تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. قرار مهم من وزير الأوقاف للحفاظ على مال الوقف

11:29 م الأحد 23 أغسطس 2020
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. قرار مهم من وزير الأوقاف للحفاظ على مال الوقف

اجتماع الرئيس السيسي ووزير الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأحد، القرار الوزاري رقم ١٣٢ لسنة ٢٠٢٠، والذي يقضي بعدم إبرام أو تجديد أي عقود تخص هيئة الأوقاف المصرية أو وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها إلا بالقيمة التجارية الفعلية الحالية العادلة سواء كان العقد بيعًا أو تأجيرًا أو حق انتفاع.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، الأحد، أن هذا القرار تاريخيًّا في الحفاظ على مال الوقف تنفيذا وتحقيقا لشروط الوافين، وتنفيذ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى في الحفاظ على مال الوقف.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

مال الوقف وزير الأوقاف مختار جمعة الرئيس السيسي

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