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محافظة القاهرة: السيطرة على حريق في مدرسة مجاورة لحديقة الفسطاط

09:57 م الأحد 23 أغسطس 2020
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كتب- محمد نصار:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة من إخماد حريق أشجار داخل مدرسة عين الصيرة الابتدائية بجوار حديقة الفسطاط بشارع صلاح سالم (حي مصر القديمة).

وقالت محافظة القاهرة، في بيان لها اليوم الأحد، إنه تم الإطفاء والسيطرة على الحريق دون إصابات أو تأثير على مبنى المدرسة وجارٍ عمليات التبريد.

اخماد حريق حديقة الفسطاط حريق أشجار الحماية المدنية

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