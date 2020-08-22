ننشر أسعار تذاكر وخطوط أتوبيسات النقل العام الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي (مكيفة الهواء)



كتب- محمد نصار:

دشن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم السبت، 3 خطوط جديدة للأتوبيسات المكيف والتي تعمل بالغاز الطبيعي.

ويصل عدد الأتوبيسات الجديدة لـ 20 أتوبيسا تعمل بالغاز الطبيعي ليكتمل العدد بالهيئة ليصبح 85 أتوبيسا بالقاهرة تعمل حاليا بالغاز.

وينشر مصراوي، أسعار تذاكر الأتوبيسات الجديدة في القاهرة، وخطوط سير هذه الأتوبيسات والتي جاءت على النحو التالي:

الأسعار:

الأتوبيسات الجديدة كلها مكيفة وسعر التذكرة بها 5 جنيهات لنصف الخط و10 جنيهات للرحلة كاملة أو أزيد من نصف الخط، والتي تشمل الخطوط الجديدة "النزهة الجديدة - الجامعة الأمريكية"، ومساكن بيتشو – كورنيش النيل – المنيل – بولاق الدكرور"، و"الأميرية – المطرية – عباس العقاد – الجامعة الأمريكية"،

- الخط الأول:

يحمل الخط الاول رقم 358 ويبدأ من "محطة مساكن بيتشو – شارع زهراء المعادي – طريق المعادي – نفق زهراء المعادي – شارع 306 – شارع السعودية – شارع الجزائر – ميدان العرب – شارع 77 – كوبري شمال المعادي – شارع كورنيش النيل – شارع الروضة – شارع المنيل – شارع السراي – كوبري الجامعة – جامعة القاهرة – شارع الدقي – شارع التحرير – شارع السودان – محطة بولاق الدكرور".

- الخط الثاني:

يحمل الخط الثاني، رقم 354 ويبدأ من "محطة الأميرية – شارع السواح – شارع المطرية – ميدان المطرية – شارع الحكم – شارع أبو بكر الصديق- شارع النزهة – ميدان السبع عمارات – ميدان الساعة – عباس العقاد – شارع مصطفى النحاس- التبة – شارع متولي الشعراوى - الحى العاشر – زهراء مدينة نصر- الطريق الدائري – كوبري المشير – شارع التسعين – الجامعة الامريكية".

- الخط الثالث:

يبدأ الخط الثالث من "النزهة الجديدة - شارع جسر السويس - الألف مسكن -شارع فريد سميكة - ميدان الحجاز -شارع النزهة - ميدان السبع عمارات - شارع عمر بن الخطاب - شارع الثورة - طريق القاهرة السويس - عزبة الهجانة - الطريق الدائري - زهراء مدينة نصر - كوبري المشير - شارع التسعين -ينتهي بالجامعة الأمريكية"، ويعود في نفس المسار.