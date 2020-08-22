في انتظار نواب "الشيوخ".. تعرف على التفاصيل الكاملة لاستعدادات البرلمان لاستقبالهم



كتب- مصراوي:

تبدأ الأمانة العامة للبرلمان بالتنسيق مع اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ، نهاية الأسبوع الجاري، إجراءات الاستعداد لاستقبال أعضاء مجلس الشيوخ الجدد وتجهيز مقر المجلس؛ استعدادًا لتشكيل المجلس وعقد جلساته واجتماعات لجانه النوعية.



ومن المقرر وفقًا لما أعلنته الأمانة العامة لمجلس النواب، أن يتم تسليم مكاتب وقاعات مجلس الشورى السابق، والتي كان مجلس النواب يستخدمها منذ إلغاء مجلس الشورى، إلى مجلس الشيوخ بموجب التعديلات الدستورية التي ألزمت بعودة مقر وممتلكات مجلس الشورى السابق إلى مجلس الشيوخ المستحدث.



وسبق أن أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه فور انتهاء دور الانعقاد الحالي للمجلس، سيتم تسليم وتجهيز قاعات ومكاتب مجلس الشورى السابق لاستقبال مجلس الشيوخ المستحدث؛ وهو الأمر المتوقع تنفيذه نهاية الأسبوع الحالي بعدما يتم رفع دور الانعقاد الحالي يوم الإثنين المقبل.



ومن المقرر أن يتم تجهيز القاعة الرئيسية لمجلس الشوري السابق؛ لتصبح القاعة الرئيسية لمجلس الشيوخ، وكذلك عدد كبير من قاعات اجتماعات اللجان النوعية ومكاتب رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء الهيئات البرلمانية، والتي يستخدمها حاليًّا مجلس النواب لصالحه.



ومن المنتظر تجهيز قاعة البهو الفرعوني؛ لاستقبال النواب الجدد واستخراج كارنيهات العضوية لهم، وذلك بعد إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ عقب انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات.



وسيتم التعرف على رغبة كل عضو في الانضمام إلى أي من اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى تسليم الأعضاء الجدد حقيبة تتضمن الدستور واللائحة وقوانين الانتخابات والاختصاصات المتعلقة بعمله النيابي، وكذلك تسليمهم "تابلت" وبريد إلكترونى خاص بكل منهم.



يُذكر أن اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ سبق أن انتهت من تشكيل الهيكل التنظيمي لمجلس الشيوخ بعد موافقة أمانة مجلس النواب على نقل العاملين الذين تقدموا بطلبات للنقل بما يمكّن المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية المقررة بنص المادتين (248، 249) من الدستور وقانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020، وبما يتوافق مع الهياكل التنظيمية للمجالس النظيرة في الدول الأخرى التي أخذت بنظام البرلمان ذي الغرفتَين.



ووافقت اللجنة على التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع عدد من الجهات الحكومية من أجل توفير اللوجستيات الضرورية والقيام بالتجهيزات اللازمة لانعقاد مجلس الشيوخ.