يوقف نزيف الخسائر.. رئيس غرفة السياحة بالأقصر يشيد بقرار استئناف الحركة
كتب - يوسف عفيفي:
أشاد ثروت عجمي رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، بقرار استئناف حركة السياحة بالمحافظة ابتداءً من 1 سبتمبر المقبل، موضحا أنه أثلج قلوب العاملين بالقطاع في الأقصر بعد توقف 5 أشهر.
وأكد عجمي، أن هذا القرار يأتي بعد تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد داخل المدينة، ووقف نزيف الخسائر التى تعرض لها كافة العاملين المرتبطين بالقطاع السياحي.
وأوضح عجمي في بيان اليوم، أنه تم التواصل مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لبدء فتح الرحلات السياحية للأقصر بداية من أول سبتمبر المقبل، أسوة بـ3 محافظات في المرحلة الأولى، وهي جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح.
وأشار إلى أنه تقرر فتح رحلات اليوم الواحد القادمة من الغردقة وغيرها لزيارة المواقع الأثرية والعودة مرة أخرى.
وأعلنت محافظة الأقصر، استئناف حركة السياحة بالمحافظة ابتداء من 1 سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد التواصل عدة مرات بين كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لدعم القطاع السياحي والعاملين به في ظل أزمة فيروس كورونا، والعمل على إعادة النشاط السياحي والمساعدة في إنعاش الاقتصاد.
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