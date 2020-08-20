أصحاب مدارس خاصة يطالبون بإلغاء خدمة "الباص" بعد قرار ترحيل المصروفات

كتب- أسامة علي:

علق بدوي علام، رئيس رابطة أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة، على قرار جهاز حماية المستهلك بترحيل مصروفات الأتوبيس المدرسي للعام الدراسي المقبل 2021\2020، قائلا: الجهاز غير مختص لأن مصروفات الباص محددة من وزارة التربية والتعليم.

وأضاف علام، لمصراوي، أن هذا القرار منوط به الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الذي أكد أنه سيتم مناقشة هذا الأمر مع أصحاب المدارس الخاصة لمعرفة القرار حول مصاريف الباص.



ولفت إلى أن هناك نوعان من الباصات، منها الذي يخضع لشركات وإذا استردت المدارس من الشركة المصروفات ستردها لأولياء الأمور، أما الأتوبيسات التي تكون ملك المدارس سيتم حساب استهلاك الغاز والبنزين من فترة تعليق الدراسة منذ منتصف مارس الماضي وحتى موعد الامتحانات.

وأشار إلى أن القانون حدد الجهة التي تحدد مصاريف الباص أو التغذية وهي وزارة التربية والتعليم مع المحافظة، موضحا أن قرار حماية المستهلك سيتم إرساله للتربية والتعليم وحال الموافقة سيتم تطبيقه.

وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع مع وزير التربية والتعليم لمناقشة هذا الأمر منتصف شهر سبتمبر المقبل، وما تقرره وزارة التربية والتعليم سيتم تطبيقه والالتزام به.

ومن جانبه قال عبدالرؤوف علام، مالك مجموعة مدارس خاصة بالقاهرة، إن خدمة الباصات أكثر ما يؤرق أصحاب المدارس الخاصة، مضيفا: "ياريت الوزارة تلغي هذا البند، ويقوم أولياء الأمور بتوصيل أبنائهم بشكل شخصي".

وأضاف علام، لمصراوي، أن إلغاء خدمة الباص سيريح أصحاب من المدارس من هذه الخسائر ويزيح كم الضغوط التي يتعرض لها أصحاب المدارس، لأنها مرهقة من حيث أعمال التراخيص والبحث عن سائقين وغيرها، مطالبا أولياء الأمور بتوصيل الطلاب بطريقتهم وتوفير مصروفات الباص.

ولفت إلى أنه حال صدور قرار نهائي من الحكومة بهذا الشأن سيتم الالتزام به دون جدال المدارس الخاصة، مؤكدا أن جهاز حماية المستهلك لم ينظر لالتزام المدارس الخاصة بسداد رواتب السائقين ومشرفات الباص، إضافة إلى مصروفات التراخيص.

وتابع: ما تم توفيره بعد توقف العام الدراسي خلال الفصل الدراسي الثاني، هو مصاريف الوقود من بنزين وزيت فقط.