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الأحد.. "الوفد" يحتفل بذكرى سعد والنحاس وسراج الدين بزيارة أضرحتهم

03:15 ص الخميس 20 أغسطس 2020
الأحد.. "الوفد" يحتفل بذكرى سعد والنحاس وسراج الدين بزيارة أضرحتهم

بهاء الدين أبوشقة

يحتفل حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، الأحد المقبل الموافق 23 أغسطس بذكرى الزعماء سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين.

ويقوم رئيس الوفد وقيادات الهيئة العليا ورؤساء لجان الوفد بالمحافظات وأعضاء اللجان المركزية والشباب والمرأة بزيارة أضرحة الزعماء الثلاثة وقراءة الفاتحة على أرواحهم.

وتبدأ وقائع الاحتفال بزيارة ضريح سعد زغلول بوسط القاهرة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، ويعقبها زيارة ضريح النحاس وسراج الدين في مقابر البساتين.

ويبدأ التحرك من مقر الحزب في تمام الساعة 12 لبدء الاحتفال السنوي الذي يوافق 23 أغسطس ذكرى رحيل سعد زغلول عام 1927 ورحيل مصطفى النحاس عام 1965، في حين يوافق رحيل فؤاد سراج الدين يوم 9 أغسطس عام2000.

بهاء الدين أبوشقة حزب الوفد سعد زغلول مصطفى النحاس

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