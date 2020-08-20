السياحة: حصول 700 مطعم وكافتيريا على شهادة السلامة الصحية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، حصول 700 مطعم وكافتيريا سياحية على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل حتى الأن.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك بعد التأكد من استيفاء جميع الضوابط والاشتراطات التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبدالفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن لجان الفحص قامت حتى الأن بالتفتيش على 1000 مطعم وكافتيريا سياحية بالمحافظات المختلفة، وحصل 700 منهم على الشهادة، والباقي سيتم المرور عليهم مرة أخرى بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة للحصول على الشهادة.

وأكد العاصي، أن لجان الفحص مستمرة في استكمال أعمال التفتيش، والتأكد من تنفيذ الإجراءات المتبعة بباقي المنشآت السياحية التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والاجراءات الوقائية ومواعيد التشغيل المسموح بها.

جدير بالذكر، أنه في ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع لجنة الأزمات برئاسة مجلس الوزراء، فقد تم الموافقة على السماح بإعادة تشغيل المنشآت السياحية المكشوفة والمغلقة بنسبة 50% من حجم الطاقة الاستيعابية للمنشأة اعتبارا من 26 يوليو2020.