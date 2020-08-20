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أمين عام "المحامين العرب" يهنئ رئيس الاتحاد بالسنة الهجرية الجديدة

01:31 ص الخميس 20 أغسطس 2020
أمين عام "المحامين العرب" يهنئ رئيس الاتحاد بالسنة الهجرية الجديدة

ناصر الكريوين

بعث الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ناصر الكريوين، خطابا لتهنئة رئيس الاتحاد ونقيب المحامين المصريين رجائي عطية، بحلول السنة الهجرية الجديدة.

وقال الكريوين، في نص الخطاب: "يطيب لنا أن نبعث إليكم أطيب التهاني، وصادق الأمنيات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1442، والذي نستذكر فيه تاريخا حافلاً بالصور الناصعة لعظمة ديننا الإسلامي الحنيف، وما صحبه من تضحيات جسام في سبيل نشر الدعوة الإسلامية، وبسط تعاليم ديننا الحنيف على ربوع العالم أجمع."

وأضاف الخطاب: "نسأل المولى سبحانه، بهذه المناسبة المباركة الطيبة، أن يعلي من قدر أمتنا، وأن تحقق نهضتها الشاملة في كافة المجالات، وأن يعم الأمن والرخاء والاستقرار ربوع عالمنا، وأن يرفع عن العباد والبلاد هذا الوباء المستجد كوفيد 19، إنه -سبحانه- رب ذلك والقادر عليه".

ناصر الكريوين السنة الهجرية الجديدة نقيب المحامين المصريين اتحاد المحامين العرب

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