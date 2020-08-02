أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأضحى أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة

الكنيسة الكاثوليكية تحدد 4 إجراءات لعودة فتح الكنائس بداية من الغد

11:40 م الأحد 02 أغسطس 2020
الكنيسة الكاثوليكية تحدد 4 إجراءات لعودة فتح الكنائس بداية من الغد

الكنيسة القبطية الكاثوليكية

(مصراوي):

حددت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، عددًا من الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها مع عودة فتح الكنائس، غدًا الاثنين.

وقالت الكنيسة في بيان له اليوم الأحد: "يتحد آباء السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق مع قداسة البابا فرنسيس ومع الإنسانية جمعاء، شاكرين الله على معونته لنا جميعًا الفترة الماضية، وبداية انحسار هذا الوباء".

وإلحاقًا بالبيانات السابقة للكنيسة القبطية الكاثوليكية، أوصت الكنيسة باتباع التوصيات التالية في المرحلة الراهنة:

1. تستمر صلوات القداس بحضور المؤمنين بكل الكنائس، بنفس الإجراءات الاحترازية السابقة يوميًا عدا يوم الجمعة فقط.

2. بداية من يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020 يمكن للكنائس إعادة تنشيط الاجتماعات الأسبوعية على ألاّ يتجاوز الحضور نسبة 25% من سعة الكنيسة، على أن يكون هناك فاصل بين كل شخص وأخرٍ مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات.

3. تستمر صلوات الجنازات والاحتفال بالخطوبات والأكاليل والمعموديات بنفس الإجراءات الاحترازية السابقة.

4. تعليق النوادي الصيفية بالكنائس والرحلات والمؤتمرات الصيفية لحين إشعار آخر.

5. نقدم جزيل الشكر، ونواصل الصلاة من أجل الرئيس عبدالفتاح السيسي وكل معاونيه في الحكومة المصرية، كما نشكر الأطباء وأفراد التمريض وكل الذين تطوعوا بالجهد والمال والأماكن لعلاج المرضى، ليكافئهم الرب على تعبهم ويحفظهم من كل شر.

الكنيسة القبطية الكاثوليكية فتح الكنائس إبراهيم إسحق البابا فرنسيس الحكومة المصرية السيسي عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي النوادي الصيفية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94483

    عدد المصابين

  • 42455

    عدد المتعافين

  • 4865

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 17706580

    عدد المصابين

  • 11070439

    عدد المتعافين

  • 681090

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض كبير في الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأحد