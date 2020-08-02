"إصلاح العطل قبل المغرب".. أول تعليق من الكهرباء على انقطاع التيار بكوم أمبو



كتب- محمد صلاح:

قال المهندس صلاح عزت، العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن انقطاع التيار في أحد المراكز التابعة لمحافظة سوهاج "كوم أمبو"، ناتج عن خروج مفاجئ لمحول 25 ميجاوات بمحطة كوم أمبو للمحولات، جهد 132 كيلو فولت أمبير التي توجد بها 3 محولات؛ قدرة الواحد فيها 25 ميجاوات، وتأمن التغذية الكهربائية لمركز كوم أمبو وبعض المناطق التابعة له.

وأشار عزت في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، إلى أنه جار إصلاح العطل من خلال التنسيق مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، ممثلة في قطاع كهرباء أسوان؛ لتوفير التيار الكهربائي بشكل مؤقت لحين إصلاح العطل، منوهًا إلى أنه سيتم الانتهاء من عملية الإصلاح قبل مغرب اليوم.

وأكد العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعمل جاهدة خلال الفترة الحالية للانتهاء من تنفيذ محطة محولات رؤوف جهد 66 بأسوان التي تنفذها شركة "إجيماك"، والمرتقب انتهاء تنفيذها في نهاية العام الجاري؛ لتخفيف الحمل على محطة محولات كوم أمبو ومجابهة تطور وزيادة الأحمال، في إطار خطة تحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على تأمين واستقرار التيار الكهربائي لكل المناطق على مستوى الجمهورية.

وأكد عزت أنه بانتهاء تنفيذ المحطة الجديدة، سيحدث استقرار كبير وانتظام التيار في مركز كوم أمبو، وكل المناطق المجاورة له.