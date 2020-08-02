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الأوقاف: استمرار ذبح وتجهيز لحوم الأَضاحي لليوم الثالث على التوالي

12:49 م الأحد 02 أغسطس 2020
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كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان، أن عملية ذبح وتجهيز أضاحي الأوقاف مستمرة لليوم الثالث على التوالي، تحت إشراف نخبة من أئمة وقيادات الدعوة بالمديرية ونخبة من الأطباء البيطريين بمجزر أبي سمبل، مع تجهيز الأضاحي للنقل بالسيارات المبردة المجهزة، لتوصيل لحوم الأضاحي إلى مجازر القاهرة للتشفية والتعبئة استعدادًا لانطلاق مرحلة التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح في بيان له، أن التحصيل مازال مستمرًا من خلال شركة فوري دهب عبر الدخول على خدمة فوري: (تبرعات – صكوك – الأوقاف) أو الدفع مباشر في أحد فروعها، علمًا بأن قيمة الصك فقط ١٨٠٠ جنيه .

وأشارت يمكن الاتصال أو إرسال رسالة عبر الواتس على الأرقام التالية: (01008806466 – 01120857330 – 01202527258) يصلك مندوبنا فورًا حيث كنت في البيت أو المحل أو العمل في أي مكان على أرض مصر، كل ذلك ابتغاء مرضاة الله (عز وجل)، وخدمة لأهالينا من الأسر الأولى بالرعاية.

لحوم الأَضاحي مديرية أوقاف أسوان الأطباء البيطريين ذبح الاضاحي

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