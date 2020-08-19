مصر في طريق الدولة العصرية.. "أبوشقة" يهنئ الرئيس والشعب بالعام الهجري الجديد

كتب- مصراوي:

وجه المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة العام الهجري الجديد، مؤكدًا أن مصر تستقبل السنة الجديدة محققة العديد من الإنجازات التي تعد من ثمرات الجهد المتواصل للرئيس السيسي منذ أن تبوأ المنصب الرئاسي.

وأكد أبوشقة، في بيان، اليوم، أنه من حسن طالع مصر وأهلها أنه في الوقت الذي واجه فيه العالم مخاطر جمة على مدار الفترة الماضية كتب الله لوطننا النجاة من براثن تهديدات شتى ما بين إرهاب تقف خلفه دول ومنظمات شتى لا تريد الخير للمصريين، ومخاطر عدة على رأسها فيروس كورونا الذي هدد العديد من الدول، بينما خرجت مصر بفضل إيمانها بقيمة العمل والعقيدة معافاة من أي مخاطر.

وقال رئيس حزب الوفد: إنه لحري بالمصريين وهم يستقبلون هذا الحدث الكبير أن يستلهموا تعاليم نبي الإسلام الذي دعا للعمل ورفع من شأن الأفراد وربط بين أهمية الإنسان وقدرته على تعمير الكون، فقال صلى الله عليه وسلم «إذا قامت الساعة وفى يد أحدكم فسيلة فليزرعها».

وشدد على أن هذا الحدث «الهجرة النبوية» غيّر وجه العالم منذ حدوثه وما زال تأثيره ممتدًا، حيث أسس نبي الإسلام لحضارة تجاوز عدد المنتمين إليها مليار إنسان منذ بعثه وحتى الأن.

وأعرب رئيس حزب الوفد، عن أن كافة المعطيات تشير إلى أن مصر وشعبها في انتظار انطلاقة كبرى بعد أن شهدت الأعوام الماضية تخطيطًا مدروسًا قائمًا على إرادة قوية من قبل رجال الدولة المصرية، وعلى رأسهم الرئيس على بناء دولة عصرية لا تتخلى عن ثوابتها الدينية ولا هويتها العربية، كما أنها تفتح ذراعيها لأشقائها في العالمين العربي والإسلامي، وقارتها السمراء التي تساند مصر رغباتها في التطور والعمران.

وتوجه أبوشقة، بالتهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد لوزير الدفاع ورئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء والإمام الأكبر شيخ الأزهر وأعضاء الحكومة ومجلس النواب، وأشار إلى أن الهجرة تعد درسًا لكل إنسان في العالم مفاده بأن الأمل يولد من قلب اليأس، وأن الحق لا يهزم أبدًا، كما أن الأفكار القائمة على الحق لا تموت.

ودعا رئيس حزب الوفد، المصريين والعرب والمسلمين للتكاتف امتثالاً لدعوة نبي الإسلام القائمة على الحديث المأثور «كلكم لآدم وآدم من تراب»، فالإسلام حضارة أنارت العالم وبددت الجهل والظلام عن جنبات الأرض.