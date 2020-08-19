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وزير التموين يصدر قرارا جديدا بشأن صرف سلع فارق نقاط الخبز

07:28 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
وزير التموين يصدر قرارا جديدا بشأن صرف سلع فارق نقاط الخبز

الدكتور على المصيلحى

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بمد صرف سلع فارق نقاط الخبز للمواطنين حتى نهاية الشهر بدلاً من العشرين من كل شهر.

وقال المصيلحي، في بيان، الأربعاء، إن قرار المد يأتي من واقع التزام الوزارة منذ بدء أزمة كورونا لتسهيل حصول المواطنين على كل احتياجاتهم من بطاقة الدعم طوال الشهر بما فيها سلع فارق نقاط الخبز دون تكدس أمام محلات البقالة التموينية.

وأكدت شركتا الجملة العامة والمصرية، صرف كل احتياجات بقالي التموين ومشروع جمعيتي من السلع والتي يصل عددها إلى 20 سلعة أساسية ومنها (أرز – زيت – سكر – مكرونة - مساحيق)، وغيرها من السلع الأخرى، مؤكدتان أن مخازنهما مفتوحة لبقالي التموين وفروع جمعيتي لحصولهم على كل احتياجاتهم لصرفها لمستفيدي الدعم على بطاقة التموين الذين يصل عددهم إلى 64 مليون مواطن.

علي المصيلحي نقاط الخبز أزمة كورونا بطاقة الدعم

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