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التموين: حملات مكثفة لمتابعة انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين - صور

09:46 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
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كتب - محمد سامي:

نفذت كافة مديريات التموين والتجارة الداخلية التابعة لوزارة التموين، اليوم حملات مرورية وميدانية، على معظم المخابز على مستوى الجمهورية وذلك لمتابعة سير العمل في المخابز وانتظام صرف الخبز للمواطنين بموجب البطاقات التموينية، والتأكد من إلتزام كافة المخابز بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل والخاصة بالمواصفات والجودة والأوزان.

وشملت الحملات المرورية جميع المخابز للتأكد من انتظام إنتاج الخبز المدعم وطرحها للمواطنين بالسعر المقرر وهو 5 قروش وتذليل إي عقبات تواجه منظومة الإنتاج، حيث تم إنتاج ما يقرب من ٢٥٠-٢٧٠ مليون رغيف في اليوم من جانب أكثر من ٣٠ ألف مخبز.

وتأكدت مديريات وزارة التموين، أنه يوجد مجموعة من الثوابت فى منظومة الخبز ومن أهمها بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصرى وهي (5 قروش على بطاقة التموين) وعدم المساس بسعره، وهو الأقل سعرًا على المستوى العالمي كما أنه من ضمن المخبوزات الأفضل من حيث القيمة الغذائية، مع استمرار تحمل الدولة ممثلة في وزارة التموين لفرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد والتي تصل لأكثر من (50 قرشا)، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المتوفرة للمواطن المصرى يومياً.

حملات علي المخابز مديريات التموين وزارة التموين حملات تموينية المخابز

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