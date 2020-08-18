محمد فكري خضر منسقًا تعليميًّا لقطاع الأسنان بجامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

أصدر الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب؛ قرارًا بندب الدكتور محمد فكري خضر، رئيس قسم طب الفم والأسنان بكلية طب الأسنان بنين بالقاهرة؛ منسقًا تعليميًّا لقطاع طب الأسنان.

وتدرج الدكتور محمد فكري خضر في التعليم الطبي، وحصل على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان عام ١٩٩٣م، والتحق بالدراسات العليا حتى حصل على درجة التخصص الماجستير في قسم طب الفم وأمراض اللثة عام ٢٠٠٠م، ثم استكمل مشواره العلمي في الدراسات العليا؛ حيث سافر إلى جامعة برن بسويسرا وحصل على درجة دكتور في طب الأسنان عام ٢٠٠٣م، ثم حصل على منحة من جامعة جنيف لزراعة الأسنان عام ٢٠٠٤م حتى حصل على درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر عام ٢٠٠٥م، وعين مدرسًا بقسم طب الفم وأمراض اللثة، وتدرج بعد ذلك حتى رقي إلى درجة أستاذ مساعد عام ٢٠١١م، ثم حصل على درجة الأستاذية وهى أعلى درجة علمية عام ٢٠١٦م، وعين فكري رئيسًا لقسم طب الفم وأمراض اللثة والتشخيص والآشعة آخر عام ٢٠١٦م حتى الآن.

وشارك منسق عام قطاع الأسنان بجامعة الأزهر في عديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وأشرف على عديد من الرسائل العلمية (ماجستير - دكتوراه) وله عديد من المناقشات الخارجية بالجامعات الأخرى، وأحدث تطويرًا كبيرًا في قسمه علميًّا وإكلينيكيًّا في مجال زراعة الأسنان وأجهزة الأشعة ثلاثية الأبعاد والليزر، ودرب كثيرًا من الهيئة المعاونة بالقسم، وكذا طلبة الدراسات العليا في هذا المجال.