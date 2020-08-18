عبدالعال عن اتفاقية تيران وصنافير: مصر لا يمكن أن تفرط في حقوقها

كتب- مصراوي:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن مصر لا يمكن أن تفرط في أي حق من حدودها، أيا كانت برية أو بحرية أو جوية، مشيرًا إلى أن كافة الاتفاقيات الدولية التي تقرها مصر يتم إيداع نسخة منها بالأمم المتحدة.

جاء ذلك ردًا على ما ذكره النائب مصطفى بكري، وإشادته بموقف البرلمان، أثناء مناقشة اتفاقية تيران وصنافير والاتهامات التي تعرض لها المجلس، مشيرًا إلى أن الأيام أثبتت وطنية المجلس ونوابه وموقفهم الصحيح.

وأوضح عبدالعال، أن كافة الاتفاقيات الدولية التي توقعها مصر تتسق مع ما أقره القانون الدولي، مؤكدًا أن الحدود قنابل موقوتة تركها الاستعمار لاستمرار الفتن بين الدول.

وأكد رئيس البرلمان، أن ما تقوم به مصر من ترسيم الحدود مع دول الجوار يستحق كل تقدير واحترام وتأتي في إطار الحرص على أمن مصر القومي ومواردها.

ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020.​