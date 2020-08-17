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"الأعلى للإعلام": إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ من ماسبيرو الأربعاء

07:30 م الإثنين 17 أغسطس 2020
"الأعلى للإعلام": إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ من ماسبيرو الأربعاء

مبنى الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو

(مصراوي):


قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الهيئة الوطنية للانتخابات، ستعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ من الدور السابع بماسبيرو، بعد غد الأربعاء الموافق 19 أغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أمس الأحد، من الفصل في تظلمات المرشحين على الاقتراع ونتائج فرز الأصوات في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التي تلقتها من اللجان العامة، تمهيدًا لإعلان النتيجة النهائية يوم الأربعاء المقبل.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات، من استلام جميع نتائج الحصر العددى لـ 27 لجنة عامة على مستوى الجمهورية، والتى تضمنت أعدد الأصوات الباطلة والصحيحة وما حصل عليه كل مرشح، بجانب الأوراق الانتخابية من محاضر الاقتراع والفرز.

ماسبيرو نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الهيئة الوطنية للانتخابات

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