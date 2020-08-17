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البدء بـ 7 محافظات.. وزيرة الصناعة: خطة لإحلال وتجديد الميكروباصات خلال ٥ سنوات

12:54 م الإثنين 17 أغسطس 2020
البدء بـ 7 محافظات.. وزيرة الصناعة: خطة لإحلال وتجديد الميكروباصات خلال ٥ سنوات

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

قالت وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، إن مصر أصبح لديها شبكة طرق بمواصفات عالمية، ومن أجل الحفاظ على تلك الشبكة لابد أن تكون السيارات التى تسير عليها بحالة جيدة، من أجل عدم إهلاك الطرق والحفاظ عليها وصيانتها

وأضافت جامع فى كلمتها أمام لجنة الصناعة برئاسة المهندس فرج عامر، الأربعاء، لمناقشة استراتيجية الحكومة حول تخريد السيارات القديمة واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالوقود المزدوج، أننا نقدم خدمة جيدة للمواطن من أجل أن يستقل وسيلة مواصلات جيدة سواء كانت ميكروباص أو سيارات أجرة أو حتى السيارات الملاكي وجيع وسائل النقل، تكون مريحة وجيدة من أجل الحفاظ على حياة المواطنين

وكشفت وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة وضعت خطة لإحلال وتجديد الميكروباصات تنتهي خلال خمس سنوات، متابعة:"سنبدأ فى تطبيق بـ 7 محافظات الأكثر استخدما لسيارات الميكروباص".

وقالت وزيرة التجارة:" نقوم الآن بإعداد تقارير حول السيارات التى مر عليها أكثر من 20 سنة، والتي لم يمر عليها 20 عاما وأصحابها يريدون تحويلها لغاز طبيعي"، مؤكدة أن تخريد السيارات يخضع لعدة معايير منها حالة السيارة وعمرها.

وأشارت إلى أن وزارة التجارة لا تعمل بمفردها فى تخريد السيارات القديمة واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالوقود المزدوج، ولكن هناك فريق عمل مكون من عدة وزارات وهي " النقل الإنتاج الحربي والكهرباء وقطاع الأعمال" والهيئة العربية للتصنيع، مؤكدة أن الهيئة الوطنية طرحت أكثر من 50 منطقة لاستخدامها فى عملية تخريد السيارات، وبعد المعاينة من الجهات المختصة بعد الفحص، تبين أن هناك 18 منطقة صالحة للاستخدام كمكان لتخريد السيارات وتحويلها من العمل بالبنزين والسولار للعمل بالغاز الطبيعي.

وزيرة الصناعة إحلال وتجديد الميكروباصات نيفين جامع شبكة طرق

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