رئيس القطاع الديني: الأوقاف حريصة على عودة صلاة الجمعة

كتب - محمود مصطفى:

أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن وزارة الأوقاف حريصة على عودة صلاة الجمعة، واجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزارء، المقبل، يناقش خطة وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة.

وأضاف طايع، في تصريحات له، الاثنين، أن الوزارة رفعت خطتها لعودة صلاة الجمعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعرض هذه الخطة في الاجتماع القادم للجنة إدارة أزمة كورونا ، لمناقشتها واتخاذ القرار اللازم في إطار خطة اللجنة للفتح التدريجي العام وفق الرؤية العلمية والطبية وتطور الأمور للأفضل، مشيرا إلى أن اللجنة قررت وضع الموضوع على رأس أولويات الاجتماع المقبل.

وأوضح طايع، أن ضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة لن يعلن عنها قبل مناقشتها فى لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، والموقع الرسمي، لوزارة الأوقاف.

وتأتي خطة وزارة الأوقاف في إطار تحقيق الشروط الاحترازية والوقائية التي حددتها وزارة الصحة والسكان، لإعادة فتح المساجد أمام المصلين وعودة صلاة الجمع و الجماعات، وحفاظًا على المواطنين من تفشى فيروس كورونا المستجد.

وتشمل تلك الإجراءات؛ الحفاظ على مسافات آمنة بين المصلين، واستمرار غلق دورات المياه والوضوء بالجوامع، والتطهير المستمر للمساجد والتى تشمل الحوائط والسجاد، واستخدام الأدوات الشخصية التى تشمل سجادة صلاة أو المصحف، بالإضافة إلى الحرص على ارتداء الكمامة أثناء الصلاة.