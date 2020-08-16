أشرف رشاد للنواب المعترضين على "تقسيم الدوائر": "مفيش دوائر تفصيل لإرضاء النخبة"

(مصراوي):

أكد النائب أشرف رشاد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو ائتلاف دعم مصر، أن طبيعة دوائر مجلس الشيوخ، تختلف تمامًا عن طبيعة الدوائر المخصصة لمجلس النواب على مستوى الجمهورية.

وقال "رشاد" موجهًا كلامه لبعض نواب محافظات الصعيد، اليوم الأحد، على هامش الجلسة العامة للبرلمان، نتيجة اعتراضهم على تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بمحافظتهم، خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: "معنديش القدرة لللأسف أعمل دوائر تفصيل لإرضاء النخبة السياسية".

واستطرد قائلًا: "أنا عندي معايير دستورية التزمت بها خلال إعداد تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية"، لافتًا إلى أنه في العهد الماضي كانت الدوائر الانتخابية تقسم وفقًا للقوى السياسية، أما الآن الأمور تتحقق وفقًا للدستور والقانون والوزن النسبي للمقعد.

وعقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعًا لأكثر من 3 ساعات متصلة لمناقشة التعديلات المقدمة على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والمقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من عشر أعضاء المجلس.

وتضمن التقسيم الجديد، تخصيص 143 دائرة انتخابية للمقاعد الفردية على مستوى الجمهورية، و4 دوائر انتخابية للقوائم المغلقة المطلقة.