هيئة الاستثمار و"اتصالات مصر" تبحثان التوسعات المستقبلية في السوق المصرية

كتب- محمد غايات:

قال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إننا نقدم كل أوجه الدعم اللازم لاستثمارات الشركة القائمة وخططها المستقبلية، وتكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الهيئة حريصة على متابعة استثمارات كبرى الشركات المستثمرة في مصر وتذليل أي تحديات تؤثر على الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات الاستثمارية في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الأحد، المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر؛ لبحث توسعات الشركة المستقبلية في السوق المصرية.

وأضاف عبد الوهاب أنه يجري العمل بشكل مستمر على تنفيذ كل الإصلاحات اللازمة لدعم المستثمرين وتشجيعهم على التوسع في السوق المصرية؛ بما يتيحه الاستثمار في مصر من مزايا عدة، جعلته موضع إشادة من المؤسسات الدولية المعنية.

وأعلن المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، اعتزام الشركة ضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو 4.5 مليار جنيه خلال العام الحالي؛ بهدف الاستمرار في تطوير الشبكات وتحسين الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى توسيع أنشطة الشركة في قطاع نقل البيانات، بجانب دعم الاستثمار في التقنيات المستقبلية؛ مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وأوضح متولي أن الشركة تستثمر في مصر منذ عام 2007، ويصل إجمالي استثماراتها في السوق المصرية منذ بدء عملياتها إلى 50 مليار جنيه، مشيدًا بمناخ الاستثمار في مصر، وهو ما شجَّع الشركة على زيادة رأسمالها بما يقارب 4.5 مليار جنيه خلال الفترة الماضية.

وأشاد ممثل الشركة بتجربة حضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة، مشيرًا إلى أنهم من أولى الشركات التي قامت بتطبيقها، والتي تتيح المزيد من المرونة والسهولة في ظل الإجراءات المتخذة من قِبل الحكومة؛ لمنع الاختلاط والتجمعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى تطلع الشركة إلى المزيد من التعاون مع الهيئة؛ خصوصًا في ظل رئاسة المهندس جمال السادات، رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات، لمجلس الأعمال المصري- الإماراتي؛ بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية والترويج للاستثمار فى مصر خلال المرحلة المقبلة من خلال تنظيم فعاليات بمشاركة الجانبين المصري والإماراتي.