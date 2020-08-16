وزير النقل: تكلفة تنفيذ مشروعات الطرق والكباري 377 مليار جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم تنفيذ مشروعات في مجال الطرق والكباري بتكلفة 377 جنيه، والنقل النهري بتكلفة 2 مليار جنيه.

وأضاف وزير النقل، أن مشروعات السكك الحديدية تكلفت 142 مليار جنيه، ومشروعات النقل البحري 49.5 مليار جنيه، والموانئ الجافة والبرية تكلفت 14.6 مليار جنيه

وأشار وزير النقل، إلى أن أهم المشروعات في مجال الطرق والكباري، هو تنفيذ 7 آلاف كيلو متر من الطرق.

وأوضح وزير النقل، أن حجم تنفيذ الكباري النهرية خلال الفترات السابقة كان بمعدل كوبري واحد كل 4 إلى 5 سنوات، لكن منذ 2014 حتى 2024، تم تنفيذ وتخطيط 21 محور جديد على النيل.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، صباح الأحد.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.

بث مباشر.. السيسي يفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق