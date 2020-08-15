الحكومة تقرر الخميس المقبل إجازة لهذا السبب
11:32 م السبت 15 أغسطس 2020
(مصراوي):
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا باعتبار الخميس 20 أغسطس، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
يأتي القرار بمناسبة رأس السنة الهجرية 1442 هجرية.
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