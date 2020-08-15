التضامن: انخفاض نسبة التعاطي بين العاملين بالدولة إلى 1.8%.. والكشف على 181 ألف موظف

(مصراوي):

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين (موظفين، وعمال، وسائقين) في المؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة.

ووقعت اللجنة الكشف على 181 ألف و763 موظفًا في مختلف الوزارات، وفي المؤسسات والمديريات التابعة لها، في كافة المحافظات، في الفترة من شهر مارس 2019 وحتى فبراير 2020.

وتبين تعاطي 1.8% للمواد المخدرة حيث انخفضت النسبة بعدما كانت 8%، في بداية حملات الكشف، وأن أبرز مواد التعاطي (الحشيش والترامادول والمورفين) وأنه يتم إيقاف الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة عن العمل وإحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت القباج استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات لتكثيف الحملات بشكل مستمر، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في الحملات التي تم تنفيذها في ظل فيروس كورونا، بجانب استمرار حملات الكشف على سائقي حافلات المدارس خلال فترة الدراسة، بالتعاون مع الجهات المعنية، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

وأضافت القباج أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية، يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفي سرية تامة، من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، ودون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإيقافه عن العمل‪.

وأوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه سيتم تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الوزارات والهيئات التابعة لها في المحافظات المختلفة بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعي والأمانة العامة للصحة النفسية على العاملين في مختلف الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة، خاصة الهيئات والمؤسسات الخدمية التي تقدم خدمات للمواطنين، حيث يتم التنسيق حاليًا مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة في المحافظات، لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها، لتذليل أي عقبات تواجه حملات الكشف.

وأضاف عثمان، أن تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، أدت إلى انخفاض نسبة التعاطي، كما أن هناك 32 ألف موظف تقدموا طواعية للعلاج من خلال الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة الإدمان، ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانًا وفي سرية تامة، كما أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف حملات الكشف على العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وأنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل سيتم تكثيف الحملات ومن المستهدف الكشف على ما يقرب 1500 موظف يوميًا وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتوفير جميع المستلزمات الطبية من كحول وكمامات ومواد التعقيم بجانب الالتزام خلال إجراء التحايل بالتباعد بين أعضاء لجنة الكشف والموظفين.