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وصول طائرتي المساعدات الخامسة والسادسة من الجسر الجوي الإغاثي المصري إلى لبنان

03:27 م السبت 15 أغسطس 2020
وصول طائرتي المساعدات الخامسة والسادسة من الجسر الجوي الإغاثي المصري إلى لبنان

وصول طائرتي المساعدات الخامسة والسادسة من الجسر ال


القاهرة- أ ش أ:
وصلت الطائرتان الخامسة والسادسة من الجسر الجوي الإغاثي المصري، اليوم السبت إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) وعلى متنهما كميات كبيرة من المساعدات الضرورية التي وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسالها إلى الشعب اللبناني الشقيق لمساعدته على تجاوز محنة الانفجار المدمر الذي لحق بالعاصمة بيروت قبل نحو 10 أيام.

وتحمل كل من الطائرتين 14 طنا من المساعدات الإغاثية والطبية المقدمة من شعب مصر إلى الشعب اللبناني.


كانت المرحلة الأولى من الجسر الجوي الإغاثي المصري من القاهرة إلى بيروت، قد شملت 4 طائرات عملاقة نقلت كميات هائلة من المساعدات الطبية والدوائية والجراحية، في ضوء الأعداد الكبيرة من المصابين جراء الانفجار والذي يناهز نحو 6 آلاف شخص.

كما حملت الطائرات الأربع المواد الغذائية الأساسية لاسيما الدقيق، حرصا على استمرار دور عمل المخابز والأفران في دورة إنتاج الخبز، بعد تعرض المخزون الاستراتيجي من القمح والدقيق للفقدان باعتبار أن صوامع التخزين الرئيسية كانت تقع بداخل ميناء بيروت البحري حيث بؤرة الانفجار.


يذكر أن القيادة السياسية المصرية قد أصدرت توجيها بتوسيع الجسر الجوي الإغاثي، والاستمرار في نقل المساعدات الإغاثية من القاهرة إلى بيروت، فضلا عن إرسال طواقم من الأطباء والجراحين لتقديم الإسناد اللازم للمنظومة الطبية اللبنانية في التعامل مع الأعداد الكبيرة من المصابين، فضلا عن تسيير جسر بحري يتضمن المواد اللازمة للبناء وإعادة الإعمار وفي مقدمها الزجاج والألومنيوم والرخام، بعدما تضررت أبنية ومنشآت العاصمة والواجهات الزجاجية بصورة كبيرة بسبب الانفجار.

وتشمل المرحلة الثانية من الجسر الجوي الإغاثي المصري 12 طائرة ستصل تباعا، وعلى متنها 220 طنا من المساعدات الإغاثية الضرورية.

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