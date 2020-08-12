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بالصور| توافد الناخبين​ على لجنة مدرسة التوفيقية بشبرا قبل غلق باب التصويت

07:07 م الأربعاء 12 أغسطس 2020
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- إسلام فاروق:

حرص عدد كبير من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في لجنة مدرسة التوفيقية بشبرا وذلك قبل غلق باب التصويت في اليوم الثاني من عملية الاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ.

ورصدت عدسة مصراوي حضور كبار السن والسيدات قبل غلق باب التصويت بساعات ​للمشاركة في العملية الانتخابية، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة المواطنين.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.

انتخابات الشيوخ غلق باب التصويت انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ

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